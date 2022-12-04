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محمود عباس يلقي خطابا هاما حول 'حركة فتح' اليوم

محمود عباس يلقي خطابا هاما حول 'حركة فتح' اليوم
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

من المقرر أن يلقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، اليوم الأحد، خطابا خلال عقد الدورة الـعاشرة للمجلس الثوري لحركة فتح.

العالم - فلسطين

وأفاد تلفزيون فلسطين، بأن كلمة الرئيس الرئيس عباس ستكون عند الساعة الـ6 مساء في مقر الرئاسة في "رام الله" الذي يستضيف اجتماعات المجلس الثوري.

وفي وقت سابق من يوم أمس، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عباس زكي، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، سيُلقي خطابا مهما خلال عقد الدور الـ 10 للمجلس الثوري لحركة فتح.

وأفاد زكي، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، بأن كلمة الرئيس عباس المقررة يوم الأحد، وعلى غرار خطابه الأخير بالأمم المتحدة، ستحمل شيئا جديدا بأنه: "آن الأوان لأن تكون هناك إجراءات عملية".

وأضاف، "يجب ترتيب أوضاع فتح.. هُناك متغيرات يجب ألا تكون خارج دائرة الفهم الفتحاوي كوننا بحركة تحرّر، أيضا انزلاقات مع الفصائل، والعلاقات مع الأشقاء العرب، وكذلك على الصعيد الدولي".

وتابع عباس زكي،"مع كل النجاحات ولكن هناك ثغرات، فلا بد من ترميم البيت الفتحاوي أولًا، ثم البيت الفلسطيني بشكل عام، ثم ترتيب العلاقات الخارجية، خاصة وأننا نتهيأ للمؤتمر العام الثامن الذي لن يتجاوز مايو/أيام القادم".

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