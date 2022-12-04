قائد الثورة الإسلامية يرد على رسالة لطالبات ایرانیات

العالم - ايران

وكان قائد الثورة الإسلامية، استقبل يوم الرابع من نوفمبر 2022 حشدا من طلاب المدارس في حسينية الإمام الخميني (رض) بطهران وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لمقارعة الاستكبار العالمي في 4 تشرين الثاني/نوفمبر ( ذكرى السيطرة على السفارة الأمريكية بمشاركة طلابية عام 1979).

وبالتزامن مع هذا اللقاء، بعثت مجموعة من طالبات مدرسة "الشهيد مطهري" الثانوية (غير المشاركات في اللقاء)، رسالة زاخرة بالمحبة الى قائد الثورة الاسلامية أعربن فيها عن حزنهن لعدم الحضور في هذه المراسم، وطلبن من سماحته، الدعاء لهن.

وفيما يلي جزء من نص هذه الرسالة :

"نحن صامدات في طريق حماية ولایة الفقیه حتى نهاية حياتنا، سوف ندرس ونحاول أن يبقى هذا البلد، -الذي نعتبره كياننا-، قوياً ومستقراً".

ورد قائد الثورة الإسلامية علی هذه الرسالة كما يلي:

"بسم الله الرحمن الرحیم؛ يا بناتي العزيزات، علیکن رفع الروح المعنوية والأمل لديكن وتكثيف مجهودكن والسير في طريق التقدم، لان المستقبل في متناول ايديكن فجهزن أنفسكن لبناء مستقبل افضل للبلاد.. ادعو الله ان ينير طريقكن بالتوفيق والنجاح إن شاء الله".