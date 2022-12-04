جيش الاحتلال يبدأ مناورة عسكرية في غور الأردن

العالم - الإحتلال

ذكرت وسائل إعلام العدو أن جيش الاحتلال بدأ اليوم مناورة عسكرية في منطقة المجلس الإقليمي بـ"كعات هيردن" (غور الأردن) من المتوقع أن تنتهي يوم الأربعاء في ساعات ما بعد الظهر.

وأفاد المتحدث باسم الجيش، ببدء مناورة عسكرية في منطقة غور الأردن تنتهي الخميس بهدف رفع الجاهزية العملياتية للقوات، سيتخللها حركة نشطة لقوات الأمن والمركبات العسكرية.

وتحولت السهول والجبال في منطقة غور الأردن الحدودية، إلى ساحة حرب حقيقية، بعدما بدأ الصهاينة مناورة عسكرية فيها هي الأكبر من نوعها هناك.

وكانت قوات الإحتلال آنذاك طالبت أكثر من خمسين عائلة في تلك المناطق بالرحيل عن بيوتها قبل بدء المناورة.

وتحولت الأغوار الشمالية إلى ساحة حرب والفلسطينيون هنا يدفعون الثمن بعضهم يضطر إلى اخلاء منطقته بناء على تحذيرات جيش الإحتلال، البعض الآخر يضطر إلى التعايش مع الوضع لكونه لا يملك مكانا اخر للرحيل وله من الأرض والأنعام ما يحتاج منه الرعاية.

وأكثر ما يخيف المواطنين هناك الحرائق التي قد تسببها المناورات العسكرية وتلتهم ارضهم ومزروعاتهم يضاف اليها ما يتركه الجيش من مخلفات قد تنفجر في اي وقت بعد انسحابه.

وكانت قوات الإحتلال قد أخطرت سابقا خمسين عائلة في منطقة المالخ وخرب يتما والبرج وابزيق وحمصة بالرحيل عن أرضهم لاستغلالها كمناطق لتدريباتها العسكرية.