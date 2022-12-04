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مدينة عناتا شمال شرقي القدس..

شاهد طفل فلسطيني يعاني من الغاز المسيل للدموع أطلقته قوات الاحتلال

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٥٧ بتوقيت غرينتش

إصابة طفل فلسطيني بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته القوات الإسرائيلية في مدينة عناتا شمال شرقي القدس.

العالم - فلسطين

وهذه تكرار حكاية مؤلمة غير منسية تًسرد بين الأطفال الفسطينية الأبرياء حين بعد حين وعبر سنين ، حيث في عام 2018، أُصيب عشرات الطلبة الفلسطينيين في مدرسة ذكور بنفس المنطقة أي منطقة "عناتا" الأساسية العليا شمال شرق مدينة القدس المحتلة، باختناقات جراء إطلاق قوات الاحتلال، قنابل غاز سامة مسيلة للدموع باتجاه باحات المدرسة، بصورة مفاجأة.

وذكر نائب مدير المدرسة عماد عليان، ذكور "عناتا" الأساسية آنذاك، أن قوات الاحتلال أطلقت وابلاً من القنابل الغازية دون وجود أي مبرّر لذلك، لافتا إلى إصابة جميع الطلاب بحالات اختناق، تم التعامل معها من خلال الإسعافات الأولية.

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