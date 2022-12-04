الصحة الإيرانية: 56 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

العالم - إيران

وعبر بيانها الصادر، اليوم الاحد، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد أشارت الوزارة بأن اجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة في إيران، بلغ لحد الآن 7 ملايين و559 ألفا و855 شخصا، ومجموع الوفيات 144 ألفا و640 حالات.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و335 ألفا و301 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و74 آلاف 802 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.