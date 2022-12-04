الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠١:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الصحة الإيرانية: 56 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: 56 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 56 إصابة و3 وفيات بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية في البلاد.

العالم - إيران

وعبر بيانها الصادر، اليوم الاحد، حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد أشارت الوزارة بأن اجمالي عدد الذين تعرضوا للإصابة في إيران، بلغ لحد الآن 7 ملايين و559 ألفا و855 شخصا، ومجموع الوفيات 144 ألفا و640 حالات.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في إيران، إلى 7 ملايين و335 ألفا و301 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد أعلنت الصحة الإيرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و74 آلاف 802 جرعة من اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد لحد الآن.

روابط ذات صلة

وزارة الصحة: وفاتان جديدتان و30 إصابة بكورونا في إيران

الصحة الإيرانية:‌ 3 وفيات و48 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة : وفاة واحدة و72 اصابة جديدة بكورونا في إيران

الصحة الإيرانية: وفاة واحدة و38 اصابة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش العراقي يبدأ تسليم ملف المدن للشرطة

خارجية صنعاء: أي تواجد أمريكي في مياهنا يستفز 40 مليون يمني

الصحة الإيرانية: 56 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

الإيراني وحيد مرادي نائبا لرئيس الاتحاد الآسيوي للتجديف

روسيا تجري عمليات هجومية ناجحة قرب دونيتسك

حكومة الاحتلال المقبلة تهدف تهويد القدس المحتلة بأكمله