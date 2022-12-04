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الخارجية الايرانية تنتقد ازدواجية الغرب تجاه حقوق الإنسان

الخارجية الايرانية تنتقد ازدواجية الغرب تجاه حقوق الإنسان
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٢ بتوقيت غرينتش

إنتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ازدواجية المعايير لدى الغرب تجاه قضايا حقوق الإنسان.

العالم - إيران

وفي سلسلة تغريدات على تويتر كتب ناصر كنعاني إن المسؤولون في الدول الغربية يطالبون بقمع الاحتجاجات في بلدانهم، بينما يعلنون دعمهم لأعمال الشغب في ايران.

وكتب كنعاني: مسؤولو الأنظمة التي قامت طوال تاريخها بتنفيذ انقلابات ومؤامرات وتدخلات وحروب طاحنة بملايين القتلى، ظهروا مؤخرا في لباس المدافعين عن حقوق الإنسان في البلدان الأخرى.

وأضاف: اللافت أنه وعلى الرغم من مزاعمهم الزائفة لحقوق الإنسان، إلا أنها لم تنجح في إخفاء طبيعتها المناهضة لحقوق الإنسان.

وقال ناصر كنعاني: يعتبرون احتجاجات الشعوب في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وكندا وأستراليا سيئة وتستحق التصدي القاسي لها، لكن أعمال الشغب في الدول المستهدفة من قبلهم جيدة وتستحق الدعم!!

وخلص إلى القول: "بعد تصنيفهم الإرهاب إلى سيء وجيد، يقوم رؤساء هذه الأنظمة أيضا بفرض تعريفهم الخاص للاضطرابات والاحتجاجات.. {أقول لکم کما يقول المثل الفارسي}.. الموت خير لكن للجار."

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