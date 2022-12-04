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الداخلية السورية: سنلاحق كل من يعبث بأمن واستقرار محافظة السويداء

الداخلية السورية: سنلاحق كل من يعبث بأمن واستقرار محافظة السويداء
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤١ بتوقيت غرينتش

بينت وزارة الداخلية السورية أن مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون، وبعضهم يحمل أسلحة فردية، أقدمت عند الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم على قطع الطريق بالإطارات المشتعلة بجانب دوار المشنقة في محافظة السويداء.

العالم - سورية

وقالت الوزارة في بيان لها: إن المجموعة توجهت فيما بعد إلى مبنى محافظة السويداء، وقامت بإطلاق عيارات نارية بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة عنصر وعدد من المواطنين الموجودين في المكان، ودخلت إلى المبنى بقوة السلاح، وقامت بتكسير أثاث المكاتب وسرقة قسم كبير في المبنى بما فيها الوثائق الرسمية، وإضرام النار بالمبنى والسيارات الموجودة بالقرب منه، وحاولت اقتحام مبنى قيادة الشرطة، حيث تصدت لهم عناصر حراسة القيادة ما أدى إلى استشهاد الشرطي محمود السلماوي.

وأكدت الوزارة في ختام بيانها أنها ستلاحق الخارجين عن القانون، وستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار محافظة السويداء وسلامة مواطنيها.

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الداخلية السورية: سنلاحق كل من يعبث بأمن واستقرار محافظة السويداء

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