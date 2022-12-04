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عبد اللهيان: احد اهداف اميركا من دعم اعمال الشغب في ايران ارغام طهران على الامتثال لمطالبها المتعلقة في المفاوضات النووية

الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٦ بتوقيت غرينتش

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