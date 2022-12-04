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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
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عبد اللهيان: منسق السياسة الخارجية الاوروبية أكد خلال اتصالي الهاتفي معه ضرورة استفادة ايران من مكاسب الاتفاق النووي
عبد اللهيان: احد اهداف اميركا من دعم اعمال الشغب في ايران ارغام طهران على الامتثال لمطالبها المتعلقة في المفاوضات النووية
عبد اللهيان: اميركا تشجع على استمرار اعمال العنف في ايران
عبد اللهيان: الغرب يمارس حربا مركبة ضد الجمهورية الاسلامية
عبد اللهيان: نمد يد الصداقة لدول البلقان لما تربطها بايران علاقات تاريخية
عبد اللهيان: سابحث تعزيز وتطوير العلاقات مع صربيا خلال لقاءاتي ومباحثاتي مع المسؤولين الصرب
عبد اللهيان: مسرورون لارتفاع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين
عبد اللهيان: العلاقات بين البلدين تتميز بالتعاون البناء والتنمية المستدامة وتوثيق العلاقات بين الجانبين
وزير الخارجية الصربي: ايران دولة صديقة لنا ونحن مستمرون في تعزيز هذه الاواصر
مؤتر صحفي لوزير الخارجية الايراني ونظيره الصربي
عبد اللهيان: منسق السياسة الخارجية الاوروبية أكد خلال اتصالي الهاتفي معه ضرورة استفادة ايران من مكاسب الاتفاق النووي
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٧ بتوقيت غرينتش
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فلسطین
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.