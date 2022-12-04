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'آية الجهني'..اعاد القضاء السعودي محاكمتها رغم انتهاء محكوميتها!

'آية الجهني'..اعاد القضاء السعودي محاكمتها رغم انتهاء محكوميتها!
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

اعادت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي الاشارة الى اوضاع معتقلة الراي السعودية آية الجهني الذي اعاد القضاء السعودي محاكمتها عام 2019، رغم انتهاء فترة محكوميتها.

العالم- السعودية

وقال حساب "معتقلي الرأي"، على "تويتر":

معتقلة الرأي #آيه_الجهني.. بعد أن قضت في السجن أكثر من 3 سنوات وأنهت محكوميتها، قامت المحكمة بإعادة محاكمتها مجدداً.

وأوضح حساب "رابطة أهالي المعتقلين" على "تويتر"، أن "آية الجهني اعتقلت في نيسان/أبريل 2016 وقد صدر لها أمرا بالإفراج ولم ينفذ" وبقيت في السجن رغم انتهاء محكوميتها الجائرة عام 2019.

وآية تم احتجازها مدة سنة في العزل الانفرادي، وتعرضت للكثير من الإهانات والإساءات اللفظية طيلة فترة اعتقالها التعسفي. وهي من المعتقلات اللواتي تم اعتقالهن نتيجة منع حرية التعبير عن الرأي في السعودية.

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'آية الجهني'..اعاد القضاء السعودي محاكمتها رغم انتهاء محكوميتها!

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