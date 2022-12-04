الرئيس العراقي يشدد بشمول جميع الشهداء في مناطق البلاد بحقوق متساوية

العالم - العراق

وخلال اللقاء أكد رشيد على ضرورة أن تكون لرعاية ذوي الشهداء وأداء حقوقهم القانونية أولوية قصوى، وأن لا يدخر أي جهد من أجل إكرام وإنصاف ذويهم وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيراً إلى أن خدمة عوائل الشهداء واجب وطني.

وفي هذا السياق أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة استذكار الشهداء من خلال إنشاء حدائق عامة يعرض فيها تراثهم وصورهم، بالإضافة إلى إنشاء جداريات تحمل أسماءهم، تقديراً لما قدموه من أجل الوطن.

وأكّد على ضرورة أن تتواصل المؤسسة مع وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين في منطقة كردستان بالإضافة إلى المنظمات المعنية للتعاون في هذا المسار وأداء حقوق عوائل شهداء الأنفال وحلبجة.

من جانبه، ثمّن عبد الإله النائلي توجيهات رئيس الجمهورية، وقدّم شرحاً عن سير عمل مؤسسة الشهداء، مؤكداً بذل أقصى الجهود من أجل القيام بعملها ورعاية ذوي الشهداء، مضيفاً أن المؤسسة تعمل على شمول جميع الشهداء في جميع مناطق العراق بحقوق متساوية.