السوداني يؤكد ضرورة مسك الحدود وتسليم ملف المدن للشرطة

العالم - العراق

وقال رسول في مؤتمر صحفي، إن "القائد العام القوات المسلحة محمد شياع السوداني أكد خلال الاجتماع الأمني الوزاري ضرورة مسك الحدود من قوات حرس الحدود ‏ومسك الخط الصفري مع الجارتين إيران وتركيا"، مشيراً إلى "أهميَّة تعزيز قيادة قوات حرس الحدود بالأسلحة والمعدات والأشخاص بما يضمن أن تمسك الحدود بشكل جيد".

وشدد، أن "العراق يرفض أن تستخدم ارضه بالاعتداء على أي دولة جارة"، لافتاً : "إننا نمتلك علاقات طيبة مع دول الجوار كافة ونسعى إلى تطويرها بما يخدم مصلحة الأطراف، مع ضرورة إحترام لسيادة العراق".

وأضاف، أن "تعزيز الحدود أمر مناط بالقيادة العسكرية، والأمر المهم هو مسك الحدود والخط الصفري"، مشيراً إلى أن "العمل مستمر وفق توجيه القائد العام للقوات المسلحة من اجل حفظ الأمن والاستقرار وسيادة العراق".

وبشأن تسليم ملف المدن للشرطة، أكد رسول أن"التوجيهات التي صدرت تتضمن أن يكون حفظ الأمن ‏داخل المدن على قوات الشرطة العراقية"، لافتا الى أن "وزارة الداخلية قادرة على حفظ الأمن وتمتلك كل المفاصل التي تستطيع من خلالها حفظ الأمن الداخلي في المدن".

وبين أن "الجيش يجب أن يخرج من المدن ويكون في معسكرات خاصة به لإعادة التنظيم، حيث أن واجبه الدفاع عن العراق في حال وجود أي تهديد على اراضيه"، مشيراً إلى أن "الخطوات تجري بشكل دقيق وبدأت عملية استبدال بعض قطاعات الجيش بقوات الشرطة".

وذكر، أن "الأمن الداخلي من أولويات وزارة الداخلية"، موضحاً، إن "البلاد تشهد أمن واستقرار وهذا جاء بتضحيات كبيرة قدمها الشعب العراقي".