شاهد.."أوليفيه جيرو" يفتتح النتيجة أمام بولندا

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وبقيادة مهاجمها كيليان مبابي، أحد أفضل اللاعبين في العالم راهناً، إذا لم يكن أفضلهم، قدّمت فرنسا مشواراً جيداً في الدور الأول بفوزين على أستراليا 4-1 والدنمارك 2-1، قبل أن يريح مدربها ديدييه ديشان تسعة لاعبين ويخسر أمام تونس 0-1 بعد أن كان قد ضمن تأهله.

وصعد منتخب فرنسا إلى دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022 بقطر بعد إنهاء دور المجموعات على رأس المجموعة الرابعة فى المسابقة الأبرز على مستوى العالم.

لعب منتخب فرنسا 3 مباريات فى دور المجموعات، حقق الفوز فى مباراتين وخسر الثالثة أمام تونس ليحصد 6 نقاط.

ويتطلع منتخب فرنسا لاجتياز عقبة بولندا والوصول إلى دور الـ 8 ببطولة كأس العالم 2022، فى رحلة الحفاظ على لقبه الذى توج به فى آخر نسخة روسيا 2018، وانتزاع اللقب الثالث فى تاريخه بالمونديال.

وتوج منتخب فرنسا بلقب كأس العالم مرتين فى تاريخه، الأولى على أراضيه بعد الفوز على البرازيل 3-0، فيما حصلت على النسخة الثانية من المونديال فى 2018 بروسيا بعد اكتساح كرواتيا بنتيجة 4-2.

ويتسلح منتخب فرنسا بعدد من اللاعبين المميزين، على الرغم من استبعاد نخبة من العناصر البارزة بسبب الإصابة وعلى رأسهم كريم بنزيما وبول بوجبا ونجولو كانتى وكريستوفر نكونكو ولوكاس هيرنانديز.

ويقود أحلام فرنسا فى مونديال 2022 كيليان مبابي وعثمان ديمبيلي وأوليفيه جيرو وكينغ سلي كومان.

على الجانب الآخر، تأهل منتخب بولندا إلى منافسات دور الـ 16 ببطولة كأس العالم 2022 فى قطر بعد احتلال وصافة المجموعة الثالثة خلفًا لمنتخب الأرجنتين.

لعب منتخب بولندا 3 لقاءات في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 في قطر، ما بين إنتصار وتعادل وهزيمة على الترتيب وحصد 4 نقاط خلفًا للتانجو المتصدر برصيد 6 نقاط والتأهل معه لثمن النهائي.

ويمتلك المنتخب البولندي عناصر قوية، أمثال النجم روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة، وأركاديوش ميليك مهاجم يوفنتوس، وبيوتر زيلينسكى لاعب نابولى، وفيوتشيك تشيزني حارس السيدة العجوز المخضرم.

وحققت بولندا أكبر إنجازاتها فى المونديال باحتلال المركز الثالث مرتين فى نسختى ألمانيا 1974، إسبانيا 1982، كما تأهل لدور الستة عشر فى نسخة المكسيك 1986، من مجموع 8 مشاركات في كأس العالم.

وكان منتخب بولندا قد ودع منافسات كأس العالم النسخة الأخيرة روسيا 2018، من دور المجموعات.