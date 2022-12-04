الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلامي تونسي مخاطبا ابن سلمان: قف مكانك والزم حدودك!

اعلامي تونسي مخاطبا ابن سلمان: قف مكانك والزم حدودك!
الأحد ٠٤ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٥ بتوقيت غرينتش

انتقد الاعلامي التونسي ورئيس قناة المستقلة في لندن "محمد الهاشمي الحامدي"، إقامة حفلات المجون واللهو والرقص في بلاد رسول الله(ص).

العالم- السعودية

وكتب الحامدي في تغريدة على تويتر:

"لو أن محمد بن سلمان أقام حفلات اللهو والمجون ورقص المؤخرات في قصره أو يخته ما سأله أحد. أما أن يقيمها في بلاد رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ويشجّع على إفساد أخلاق أحفاد المهاجرين والأنصار فواجب الأمة كلّها أن تصدع بكلمة الحق في وجهه وتقول له قف مكانك والزم حدودك".

واضاف في تغريدة اخرى:

"واحد من جماعة بن سلمان يقول لي السعودية بلدنا ونحن احرار فيما نفعله فيها وليس لك ولا لغيرك حق في التدخل في شؤوننا. اسمع يا أستاذ: بلاد رسول الله (ص) لم تكن تحت حكم آل سعود مطلع القرن الماضي. احتلها لملك عبد العزيز بعهد العمل بكتاب الله وسنة نبيه. إذا نقضتم العهد فاخرجوا منها".

روابط ذات صلة

هل تصدق أن هذه المشاهد في بلاد الحرمين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الجيش السوري واصل كبح "النصرة" و"داعش" وعزّز وجوده في البادية

شاهد بالفيديو.. نتنياهو يبحث عن وقت اضافي لتشكيل حكومته المتطرفة

المقداد وشعبان يقدّمان التعازي بوفاة جيانغ زيمين

بالفيديو.. متعانون مع الموساد الإسرائيلي في قبضة العدالة الإيرانية

الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير نائل البرغوثي بعد مضي 43 عام في سجنه

اعلامي تونسي مخاطبا ابن سلمان: قف مكانك والزم حدودك!