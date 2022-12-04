اعلامي تونسي مخاطبا ابن سلمان: قف مكانك والزم حدودك!

العالم- السعودية

وكتب الحامدي في تغريدة على تويتر:

"لو أن محمد بن سلمان أقام حفلات اللهو والمجون ورقص المؤخرات في قصره أو يخته ما سأله أحد. أما أن يقيمها في بلاد رسول الله صلى الله عليه وآله سلم ويشجّع على إفساد أخلاق أحفاد المهاجرين والأنصار فواجب الأمة كلّها أن تصدع بكلمة الحق في وجهه وتقول له قف مكانك والزم حدودك".

واضاف في تغريدة اخرى:

"واحد من جماعة بن سلمان يقول لي السعودية بلدنا ونحن احرار فيما نفعله فيها وليس لك ولا لغيرك حق في التدخل في شؤوننا. اسمع يا أستاذ: بلاد رسول الله (ص) لم تكن تحت حكم آل سعود مطلع القرن الماضي. احتلها لملك عبد العزيز بعهد العمل بكتاب الله وسنة نبيه. إذا نقضتم العهد فاخرجوا منها".