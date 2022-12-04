المقداد وشعبان يقدّمان التعازي بوفاة جيانغ زيمين

العالم - سوريا

ودوّن المقداد كلمة في سجل التعازي نقل فيها التعازي الحارة إلى الشعب والقيادة الصينية برحيل الرئيس زيمين.

وقال المقداد في تصريح للصحفيين: إنّ رحيل الرئيس زيمين خسارة كبيرة ليست على الشعبين الصيني والسوري فقط بل لكل أنحاء العالم، منوّهاً بجهود الراحل وعمله على حل المشاكل التي نواجهها اليوم، إضافةً للإنجازات التي حقّقها والإصلاحات الداخلية والتقدّم والتطور الذي تشهده الصين اليوم، ويتابعه الرئيس الحالي شي جين بينغ.

وأوضح المقداد أنّ الرئيس الراحل بذل جهداً كبيراً في تعميق العلاقات بين سورية والصين، وكان قائداً حكيماً وممثلاً لأكبر شعوب العالم.

وكان في استقبال المقداد القائم بالأعمال لدى سفارة جمهورية الصين الشعبية بدمشق يانغ شو.

كذلك دونت شعبان كلمة في سجل التعازي عبرت فيها عن تعازيها الحارة بالرئيس الراحل الذي بذل جهوداً جبارة من أجل عزة وكرامة جمهورية الصين الشعبية، وتحقيق مستقبل أفضل للبشرية جمعاء.