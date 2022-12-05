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اتفاق الاطار، هل ينهي الأزمة السياسية في السودان...ايران لاتفاوض تحت الضغط وأهداف الغرب من إثارة الشغب

اتفاق الاطار، هل ينهي الأزمة السياسية في السودان...ايران لاتفاوض تحت الضغط وأهداف الغرب من إثارة الشغب
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول، توقيع الجيش وأحزاب سياسية في السودان اتفاقا إطاريا ينص على تدشين مرحلة انتقال سياسي يقودها مدنيون لعامين وتنتهي بإجراء انتخابات ويهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

العالم - بانوراما

لكن الاتفاق يواجه معارضة من قبل لجان المقاومة التي تنظر بريبة الى عدة بنود اهمها دور الجيش ،التي نظمت تظاهرات احتجاجية رافضة للاتفاق.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن بلاده لا تتفاوض تحت الضغط والتهديد، مشيرا إلى التزام ايران بالاتفاق النووي مقابل خروج واشنطن غير القانوني من الاتفاق.

فيما أكد مصدر أمني لقناة العالم أن أعمال الشغب الأخيرة في إيران تلقت دعما واسعا من عدة دول غربية، وأن هذه الدول تعهدت بوقف دعمها للاضطرابات بأربعة شروط.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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تشاهدون الليلة في برنامج بانوراما.. اتفاق الاطار، هل ينهي الأزمة السياسية في السودان...ايران لاتفاوض تحت الضغط وأهداف الغرب من إثارة الشغب