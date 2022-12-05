اتفاق الاطار، هل ينهي الأزمة السياسية في السودان...ايران لاتفاوض تحت الضغط وأهداف الغرب من إثارة الشغب

العالم - بانوراما

لكن الاتفاق يواجه معارضة من قبل لجان المقاومة التي تنظر بريبة الى عدة بنود اهمها دور الجيش ،التي نظمت تظاهرات احتجاجية رافضة للاتفاق.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: تأكيد المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أن بلاده لا تتفاوض تحت الضغط والتهديد، مشيرا إلى التزام ايران بالاتفاق النووي مقابل خروج واشنطن غير القانوني من الاتفاق.

فيما أكد مصدر أمني لقناة العالم أن أعمال الشغب الأخيرة في إيران تلقت دعما واسعا من عدة دول غربية، وأن هذه الدول تعهدت بوقف دعمها للاضطرابات بأربعة شروط.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.