مونديال قطر، اليوم الثاني من دور الستة عشر

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وأقيمت مباريات اليوم الثاني من دور الستة عشر وتم تحديد الفريقين الآخرين اللذين حجزا بطاقة التأهل لمنافسات ربع النهائي.

ألعاب جذابة ولقاءات تحبس الانفاس ومليئة بالاثارة تجري على ملاعب كاس العالم لكرة القدم حيث تدرك الفرق أن لا مجال أمامها لأي خطأ. فالآن وصلنا إلى مرحلة الدور الاقصائي من كأس العالم. لذا عليك تحقيق الفوز للبقاء في منافسات الكأس مثلما حققته فرنسا و آرژانتین و هولندا و انجلترا.

في المباراة الأولى، نجح المنتخب الفرنسی، متصدر المجموعة الرابعة ، بالفوز على منتخب بولندا، الفريق الثاني من المجموعة الثالثة، بنتيجة ثلاثة اهداف مقابل هدف لتتأهل إلى المرحلة التالية. فيما سیغادر ليفاندوفسكي وزملائه البولنديون قطر.

أما في المباراة الثانية ، فكانت المواجهة بين إنجلترا متصدرة المجموعة الثانية بالبطولة أمام السنغال وصيف المجموعة الأولى والتي شهدت بثلاثة أهداف نظيفة لمنتخب إنجلترا.