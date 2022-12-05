ضبط شحنة من الأسلحة الحربية في محافظة لرستان

العالم - ايران

وفي إشارة إلى كشف وضبط 24 ألف و600 عدد من أنواع البنادق و الذخيرة خلال العام الحالي، قال الهي: تم ضبط 900 من هذه الأسلحة في فترة أعمال الشغب الأخيرة و كان المتهربون و مثيرو الشغب يعتزمون استيراد الأسلحة من غرب وشمال غرب البلاد إلى لرستان لاستخدامها ضد الناس و في أعمال الشغب.

وتابع قائلا: في هذا السياق تم تفكيك 14 عصابة لتهريب الأسلحة والذخيرة، مضيفا: لقد كانت هذا الكشف و الضبط للأسلحة المهربة غيرمسبوقة في السنوات الماضية و كان من خطط أعداء النظام الإسلامي في إيران خلق الاضطرابات و إثارة الشغب.