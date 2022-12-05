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ضبط شحنة من الأسلحة الحربية في محافظة لرستان

ضبط شحنة من الأسلحة الحربية في محافظة لرستان
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٥ بتوقيت غرينتش

 أعلن قائد القوى الأمن الداخلي في محافظة لرستان"يحيى الهي" عن ضبط 3 ألف و 111 نوعا من الأسلحة الحربية في هذه المحافظة منذ بداية العام الجاري واعتقال أكثر من ألف و200 شخص.

العالم - ايران

وفي إشارة إلى كشف وضبط 24 ألف و600 عدد من أنواع البنادق و الذخيرة خلال العام الحالي، قال الهي: تم ضبط 900 من هذه الأسلحة في فترة أعمال الشغب الأخيرة و كان المتهربون و مثيرو الشغب يعتزمون استيراد الأسلحة من غرب وشمال غرب البلاد إلى لرستان لاستخدامها ضد الناس و في أعمال الشغب.

وتابع قائلا: في هذا السياق تم تفكيك 14 عصابة لتهريب الأسلحة والذخيرة، مضيفا: لقد كانت هذا الكشف و الضبط للأسلحة المهربة غيرمسبوقة في السنوات الماضية و كان من خطط أعداء النظام الإسلامي في إيران خلق الاضطرابات و إثارة الشغب.

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ضبط شحنة من الأسلحة الحربية في محافظة لرستان