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السوداني يوجه بتسريع العمل في ميناء الفاو لتشكيله الاولوية

السوداني يوجه بتسريع العمل في ميناء الفاو لتشكيله الاولوية
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١١:٠٨ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس وزراء العراق محمد شياع السوداني اليوم الاثنين، بتسريع العمل في ميناء الفاو الكبير.

العالم - العراق

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الأخير "ترأس اجتماعاً خُصص لمتابعة سير الأعمال التنفيذية في مشروع ميناء الفاو الكبير، واستمع خلال الاجتماع إلى عرض تفصيلي لمجمل الأعمال الإنشائية والتنفيذية، ونسب الإنجاز في فقرات المشروع كافة، وكذلك على ما وصلت إليه الشركات المنفذة من مراحل التنفيذ، والوقوف على أهم العقبات والمعوقات الفنية والقانونية والإجرائية التي تقف أمام سير إتمام العمل بمجمل مراحله".

وأضاف البيان أن "الاجتماع استعرض تفاصيل العمل في مجال ربط الميناء بشبكات الطرق والسكك الحديدية الوطنية، وتوفير متطلبات الطاقة والخدمات الساندة لمشروع الميناء".

ووجه السوداني وفق البيان بـ"تسريع العمل في جميع الفقرات التنفيذية للميناء، ومشروع القناة الجافّة المتصلة به"، مؤكداً أن "ميناء الفاو الكبير يمثل مشروعاً بحجم العراق وتطلعات شعبه في تنمية الاقتصاد الوطني، كما يشكل أولوية في مجال الاقتصاد والتنمية ضمن المنهاج الوزاري الذي تتمسك به الحكومة".

وأشار الى ان "اللقاء حضره مدير عام الموانئ ومعاون مدير عام السكك، ورئيس هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء".

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السوداني يوجه بتسريع العمل في ميناء الفاو لتشكيله الاولوية

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