الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٢:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

وزارة الصحة : 5 وفيات و69 اصابة جديدة بكورونا في إيران

وزارة الصحة : 5 وفيات و69 اصابة جديدة بكورونا في إيران
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٥٦ بتوقيت غرينتش

 أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، 69 إصابة جديدة و5 وفيات ناجمة عن فيروس كورونا، خلال الساعات الـ 24 الماضية داخل البلاد.

العالم - ايران

وعبر بيانها الصادر اليوم الاربعاء حول آخر الإحصائيات الرسمية المتعلقة بفيروس كورونا، فقد اشارت الصحة الايرانية ان اجمالي عدد الذين تعرضوا للاصابة في البلاد، بلغ لحد اليوم 7 ملايين و559 الفا و924 شخصا، ومجموع الوفيات 144 الفا و645 حالة.

كما نوّه البيان، بارتفاع مجموع المتعافين من هذا المرض في ايران، الى 7 ملايين و335 الفا و330 شخصا، لحد اليوم.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، فقد اعلنت الصحة الايرانية توزيع ما مجموعه 155 مليونا و77 الفا و37 جرعة من اللقاحات المضادة (الاولى والثانية والتذكيرية) على صعيد البلاد.

روابط ذات صلة

الصحة الإيرانية: 56 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

تشاهدون هذه الليلة في برنامج مع الحدث.. أبعاد إطلاق صواريخ على طائرات الاحتلال في سماء غزة

الرئيس السوري يتقبل أوراق اعتماد سفير باكستان لدى سورية

نائب أردني: لا يحق للرئيس تحدي النواب والمجلس

وزارة الصحة : 5 وفيات و69 اصابة جديدة بكورونا في إيران

وسائل إعلام: الولايات المتحدة نقلت حوالي 700 مركبة عسكرية إلى بولندا

أنباء عن انضمام كريستيانو رونالدو لناد عربي