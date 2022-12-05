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أ ف ب: وسائل اعلام روسية تعلن قيام الرئيس بوتين بأول زيارة الى جسر القرم منذ استهدافه في تشرين الأول/أكتوبر

الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

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