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مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
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مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
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ا ف ب: زيلينسكي يعلن أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت الاثنين "معظم الصواريخ" الروسية
الرئيس الصربي لوزير الخارجية الايراني: ايرانن دولة مهمة في المنطقة ونعلق اهمية كبرى على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون معها وفقا لقدرات البلدين
كتيبة جنين تعلن عن انطلاق مجموعة الشهيد بهاء أبو العطا" العاملة ضمن مجموعاتها العسكرية وتنفذ أول عملياتها باستهداف "مستوطنة حرميش"
المتحدث باسم لجنة الامن القومي في البرلمان الايراني: الهدف من تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمئة هو للاغراض الطبية
أ ف ب: وسائل اعلام روسية تعلن قيام الرئيس بوتين بأول زيارة الى جسر القرم منذ استهدافه في تشرين الأول/أكتوبر
ا ف ب: زيلينسكي يعلن أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت الاثنين "معظم الصواريخ" الروسية
الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش
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