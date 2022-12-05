هذه المرأة تريد اسقاط النظام الايراني؟!!

العالم - ايران

ونشرت العسال صورة للمدعوة مسيح علي نجاد وقالت : "الاخت دى تريد اسقاط النظام بايران بهذا الشعر فيها تصطاد ذباب فقط ".

يشار الى ان علي نجاد تعمل حالياً كمقدمة ومنتجة في شبكة أخبار صوت أمريكا الفارسية (VOA-PNN)، ومراسلة لراديو "فردا"، ومشاركة متكررة في تلفزيون "من وتو"، ومحررة مساهمة في موقع IranWire الذي يختص بنشر المعلومات المضلّلة والكاذبة عن إيران.

وهي معروفة بمواقفها المتطرفة الداعية الى تشديد الحظر على ايران، في نفس الوقت الذي تدعي فيه انها تدافع عن حقوق الشعب الايراني. بل ولم تكتف بذلك القدر بل دعت خلال الاونة الاخيرة الى شن هجوم عسكري على ايران من قبل الغرب لاسقاط النظام، والقائمة تطول .