مصدر أمني للعالم: الدول الغربية تعهدت بعدم دعم الفوضى بشروط

العالم - خاص بالعالم

المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني أكد أن بلاده لا تتفاوض تحت الضغط والتهديد، موضحا أن المفاوضات ليست أولوية بالنسبة لواشنطن التي تركز على أمور اخرى، وفق تصريحات كبار سياسييها.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني: "ايران لازالت ملتزمة بعملية التفاوض وتسعى لحسمها غير انها لن تتفاوض على أساس الحاجة الى المفاوضات. نوصي الاطراف الاوروبية المعنية بالاتفاق النووي بان لا تستسلم امام امريكا والظروف التي تفرضها منعا للتعرض للاضراء الناجمة عن هذه الظروف".

البصمات الغربية في أعمال الشغب، من التحريض إلى التوجيه والدعم الواسع، أمر كشفه مصدر أمني إيراني لقناة العالم، المصدر قال كشف أيضا عن أن الدول المتورطة في أعمال الشغب، تعهدت بوقف دعمها للاضطرابات بأربعة شروط، وهي أن تضخ إيران النفط والغاز دون شروط في السوق العالمية خلال الأزمة الحالية، وقبول وجهات النظر الغربية في المفاوضات النووية، والتصالح مع الرياض في القضايا الإقليمية، وأخيرا عدم التعاون مع روسيا.

شروط أقل ما تكشفه هو الدور الغربي المحوري في أعمال الشغب داخل إيران، وكذلك اعتبار هذه الدول المشاغبين كأداة بحتة لتحقيق مكاسبها السياسية والاقتصادية، بعيدا عما تتشدق حول حقوق الانسان والشعارات الرنانة.