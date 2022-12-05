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بالفیديو.. نجم نادي ليفربول الإنجليزي Ian Rush يستمع لتلاوة القرآن

الإثنين ٠٥ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٢ بتوقيت غرينتش

نشرت رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يقف فيه نجم نادي ليفربول الإنجليزي Ian Rush ليستمع لتلاوة أحد المشايخ في مونديال كأس العالم 2022 بقطر.

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