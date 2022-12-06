الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٤:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو: أردنية تصبح حديث الشارع.. فما قصتها؟

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

أصبحت علا الجالودي، شرطية سير في العاصمة الأردنية عمان، حديث الشارع بعد العمل البطولي الذي قامت به ومنعت أحد الأشخاص من الإنتحار ورمي نفسه من أعلى جسر في العاصمة. 

العالم - خاص بالعالم

طبعا دموع علا الجالودي بعد إنقاذ الشخص الذي حاول الإنتحار فيها كل معاني الإنسانية والعاطفة.

هذه الحادثة لقيت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل حيث كتبتمنة الله: "استنزفت كل مشاعرها وطاقتها وهي تقنع فيه. الله يكون بعونها ويجعلها بميزان حسناتها".

وغرد "ابراهيم العباسي" حول هذا الموضوع كاتبا: "يؤدون واجبهم بكل مهنية".

وعلقت "مشاعل" مغردة حول هذا الموضوع: "ظروف الحياة قد تقسو على الانسان لكن علينا بالصبر والايمان واليقين بالله ..شاب اردني حاول الانتحار لا يعلم سوى الله ماهي ظروفه وشاءت ارادة الله أن يطول في عمره ولم تحن ساعته وها هي شرطية اردنية ساهمت في اقناعه بالعدول والتراجع عن الانتحار، زادت الانتحارات في الوطن العربي".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

مفوضية الانتخاب في الاردن تؤكد وجود حراك حزبي سياسي في الشارع

فلسطين في قلب المونديال.. المحتلون لا مرحبا بهم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

السودان.. حاكم دارفور يلوح بالانفصال ويشبه الاتفاق الإطاري باتفاق أديس أبابا

السوداني يوجه بضرورة العمل للحد من الجريمة المنظمة في البلاد

5 دول إفريقية جديدة توقع على مشروع خط غاز نيجيريا - المغرب

تحذير جدي من الإجهاد الشديد

هل المشي إلى الوراء جيد حقا بالنسبة لك؟!

أقدم كائن على قيد الحياة يحتفل بعيد ميلاده الـ190