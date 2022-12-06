بالفيديو: أردنية تصبح حديث الشارع.. فما قصتها؟

العالم - خاص بالعالم

طبعا دموع علا الجالودي بعد إنقاذ الشخص الذي حاول الإنتحار فيها كل معاني الإنسانية والعاطفة.

هذه الحادثة لقيت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل حيث كتبتمنة الله: "استنزفت كل مشاعرها وطاقتها وهي تقنع فيه. الله يكون بعونها ويجعلها بميزان حسناتها".

وغرد "ابراهيم العباسي" حول هذا الموضوع كاتبا: "يؤدون واجبهم بكل مهنية".

وعلقت "مشاعل" مغردة حول هذا الموضوع: "ظروف الحياة قد تقسو على الانسان لكن علينا بالصبر والايمان واليقين بالله ..شاب اردني حاول الانتحار لا يعلم سوى الله ماهي ظروفه وشاءت ارادة الله أن يطول في عمره ولم تحن ساعته وها هي شرطية اردنية ساهمت في اقناعه بالعدول والتراجع عن الانتحار، زادت الانتحارات في الوطن العربي".

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..