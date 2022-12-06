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السوداني يوجه بضرورة العمل للحد من الجريمة المنظمة في البلاد

السوداني يوجه بضرورة العمل للحد من الجريمة المنظمة في البلاد
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد السوداني، وزارة الداخلية إلى بذل أقصى الجهود للحد من الجريمة المنظمة في البلاد.

العالم - العراق

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي أجرى السوداني مساء يوم الإثنين، زيارة إلى مبنى وزارة الداخلية، وعقد اجتماعاً مع وزير الداخلية وكوادر الوزارة، واستمع إلى عرض مفصّل عن الوضع الأمني في عموم البلاد، وكذلك اطّلع على سير الخطط الأمنية والخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة بذل أقصى الجهود في سبيل الحدّ من الجريمة المنظمة، وتطوير الخطط الأمنية وتنسيق الجهود المشتركة لملاحقة تجار المخدرات، وحماية المجتمع من أضرارها، وفقا لما نقلته وكالة الانباء العراقية "واع".

ولفت إلى أن "وزارة الداخلية أكثر المؤسسات الأمنية تماسّاً مع المواطنين، ما يتطلب من منتسبيها كافة التعامل المهني والمنضبط معهم، وتسهيل معاملاتهم في الدوائر الخدمية التابعة للوزارة".

وأشار إلى "الدور الكبير لوزارة الداخلية وواجباتها في تعزيز الأمن المجتمعي، وما يشكله من ركيزة مهمة لنجاح الخطط التنموية التي يتوقف عليها البناء وتطوير الواقع الاقتصادي، وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين".

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