الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٥:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

المواقع الأفغانية تؤكد أن حصيلة ضحايا انفجار مزار شريف يصل الى 7 أشخاص

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

عندما يصبح 'التطبيع' أنثويًا!

سوريا تطالب مجلس الأمن بإعادة النظر في مقاربته لملفها الكيميائي

بالفيديو.. هل سيجتاز رفاق رونالدو المنتخب السويسري؟

دول عربية تشارك بمؤتمر تطبيعي في المغرب والمواطنون يرفضون في مظاهرات شعبية حاشدة + صور

قسد لا تيأس من النجدة الأميركية.. محاولة روسية أخيرة لدرء الحرب

شاهد بالفيديو.. آخر فريق عربي في مونديال قطر، يواجه اسبانيا