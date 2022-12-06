أهم عناوين الصحافة الايرانية اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022

العالم - الصحافة الإيرانية

- افكار ..

الناطق بإسم الخارجية .. إيران غير مستعدة للتفاوض في ظل الضغوط والتهديدات .

- عصر ايرانيان ..

الدعوة للقيام بإضرابات عامة في البلاد لاتتلقى أي إستجابة من قبل المواطنين .

3- وطن امروز ..

إيران تلبس حلة بيضاء .. تساقط ثلوج كثيفة و هطول أمطار بإثنيتين وعشرين محافظة .

حركة أنصار الله اليمنية تلوح بإمتلاك قدرات عالية على الردع مقابل التحالف السعودي .

- ابرار ..

رئيس الوزراء العراقي يقيل المئات من القيادات العسكرية والأمنية بعملية تطهير واسعة.

- كيهان ..

الكيان الصهيوني يستدعي قوات الإحتياط لمواجهة تصاعد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية .

- جوان ..

تصاعد كبير لعمليات المقاومة ضد المحتلين الصهاينة في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة .

- جمهوري اسلامي ..

آمال جديدة تطفو على السطح بشأن إمكانية إحياء الإتفاق النووي .

- خراسان ..

إرتفاع الأصوات الداعية للحوار مع بوتين بأوروبا بعد تصريحات لماكرون وشولتز بهذا السياق .

- سياست روز ..

الحكومة البريطانية تعطي الشرطة صلاحيات لقمع المشاركين بالإضرابات بدعوى كونهم مرتزقة لبوتين.

- مردم سالاري ..

العراق ينشر لواءين عسكريين في مناطق الحدود مع إيران وتركيا في إقليم كردستان .

- ارمان ملي..

المستشار الألماني يؤكد ضرورة عدم إنزلاق الناتو بإجراءات تؤدي لمواجهة مباشرة مع روسيا .

- أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الثلاثاء

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1- جمهوري اسلامي ..

صحيفة جمهوري اسلامي كتبت في مقال يطرح عنوانه سؤالا على وزير الخارجية التركي يقوال ( إذا لم يكن التطبيع مع "إسرائيل" خيانة فماهو ؟)..

السيد داوود جاووش اوغلو وزيرخارجية تركيا ابدى استياءه مؤخرا من من اعتبار اوساط ومحافل عربية واسلامية و بالداخل التركي نفسه تطبيع تركيا لعلاقاتها مع الكيان الصهيوني خيانة للقضية الفلسطينية, لكنه لم يوضح ما هو التطبيع اذن من وجهة نظره .

( إن تركيا أردوغان قطعت شوطا بعيدا في توطيد علاقاتها مع الكيان الصهيوني في الوقت التي ترفع شعارات دعم القضية الفلسطينية )

اردوغان استقبل رئيس الكيان الصهيوني بانقرة قبل اشهر وهنأ مؤخرا نتنياهو بالفوز في انتخابات الكنيست الصهيوني.

وليس هذا فحسب بل انه لم يتردد في ارسال برقية مواساة لرئيس الكيان على مصرع جنود صهاينة في عملية للمقاومة الفلسطينية بالضفة الغربية.

وكل هذا والميزان التجاري بين تركيا والكيان يسجل ارقاما قياسية , فهل لدى السيد جاووش اوغلو مايقوله بشأن مفهوم التطبيع ؟ واين القضية الفلسطينية من كل ذلك ؟

2- خراسان ..

وحول سياسات انقرة ايضا كتبت صحيفة خراسان في مقالها ( لماذا رفض الأسد الإلتقاء بأردوغان )..

بعد ابداء الرئيس التركي رغبته في الالتقاء بنظيره السوري , تحدثت انباء عن رفض الرئيس السوري بشار الاسد للفكرة في موقف منطقي تماما لم يحمل مفاجأة في الواقع في ظل تناقضات السياسة التركية .

( إن طرح أردوغان إقتراح الإجتماع بالأسد رغم مواصلة تركيا تدخلاتها العسكرية بسوريا يجرد هذا الإقتراح من أية مصداقية)

كما يجرده من اية نوايا حسنة واقعية ويجعل منه مجرد تكتيك يستهدف تعزيز موقف اردوغان وحزبه الحاكم الضعيف داخليا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في بتركيا .

3- آرمان ملي ..

في الشأن السوداني كتبت صحيفة ارمان ملي في مقالها (إتفاق إطار لحل الأزمة السياسية بالسودان ) ..

وقعت القوى السياسية المتمثلة بتحالف اعلان الحرية والتغيير في السودان على اتفاق سياسي اطاري مع المكون العسكري الحاكم في اجتماع موسع بالخرطوم امس حضره العديد من مندوبي الامم المتحدة والمنظمات الاقليمية والدولية بصفة مراقبين.

( إن هناك آمالا عريضة معقودة على إتفاق الإطار الذي يتضمن نقل السلطة لحكومة مدنية لحل الأزمة السياسية بالسودان)

هذه الاتفاق يدفع بشكل عام لعودة العسكر الى معسكراتهم ولخروج الجنرالات من دائرة العمل السياسي وينص على تشكيل حكومة مدنية انتقالية تعمل للاعداد لانتخابات ديمقراطية وعلى ان تعمل الاحزاب السياسية على تدوين دستور جديد للبلاد.

وكل هذا تطور جيد يدعو للامل بشان خروج السودان من ازماته المزمنة الخطيرة ولكن لا يمكن البت منذ الان بكل الاحوال من ان الاتفاق الاطاري هذا سيخمد حقا نيران نزعة العسكر في الاستحواذ على السلطة .

4- مردم سالاري ..

صحيفة مردم سالاري كتبت في مقالها ( توتر علاقات باكستان وحكومة طالبان )..

محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها القائم بالاعمال الباكستاني بكابول سلطت الضوء على تفاقم العلاقات بين اسلام اباد وحكومة طالبان الافغانية .

( باكستان إتهمت حكومة طالبان بالفشل في السيطرة على الجماعات الإرهابية الأمر الذي يشكل خطرا على البلدان المجاورة )

ان هناك شكوك باكستانية متزيدة بشأن وجود تيارات منفلتة في حركة طالبان الافغانية نفسها الى جانب ضعف حكومة طالبان في السيطرة على تنظيمات ارهابية كداعش تتعاون مع تلك التيارات الطالبانية المنفلتة بكابول .

والواقع هو ان كل المؤشرات باتت تدل على انتهاء شهر العسل الطويل بين باكستان وحركة طالبان الافغانية , ولعل اعلان "حركة تحريك طالبان " وهي النسخة الباكستانية لطالبان عن الغاء وقف اطلاق النار مع اسلام اباد واستئناف الهجمات مؤشر واضح على ذلك.

5- قدس ...

في مقالها ( ماذا وراء رغبة أردوغان بالإلتقاء بالأسد ؟)كتبت صحيفة قدس ..

تركيا تتحرك منذ اشهر في مسار تهدئة علاقاتها المتوترة مع بلدان بالمنطقة , بلدان اتسمت علاقات انقرة معا بالتوتر وبوجود خلافات حادة على مدى اكثر من عقد . وهذا ما حدث على صعيد علاقاتها مع الرياض وابو ظبي وكذلك مع ما تحاول تركيا تحقيقه ايضا مع سوريا . لكن ..

( هناك مشكلة رئيسية في هذا المسار التركي تتجسد في محاولة أنقرة عبور الخلافات العالقة مع هذه البلدان وليس حلها أولا )

فموضوع الخلافات الايدلوجية العميقة بين تركيا وكل من السعودية والامارات ما زال باقيا كالنار تحت الرماد رغم استئناف العلاقات, اما بشأن سوريا فأن المشكلة اكثر تعقيدا بمراحل فالقوات التركية تحتل اراض سورية وانقرة تدعم جهات مسلحة معارضة لدمشق وتخطط لاقامة كانتونات بسوريا.

وكل هذه الخلافات باقية على حالها لكن اردوغان يريد الالتقاء مع الاسد الامر الذي يطرح تساؤلات حول حقيقة نواياه واذا ما كانت لاغراض واهداف داخلية ام لاقتطاع تنازلات ما من سوريا ام لابتزاز الحلفاء الغربيين ام لكل هذه الاهداف؟