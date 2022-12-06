الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢
٠٧:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المتحدث باسم القوات الامنية الأفغانية في ولاية بلخ: حصيلة الانفجار الذي استهدف حافلة نقل موظفين تصل الى 7 قتلى و10 جرحى

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ايران.. القبض على 12 عنصرا من شبكة تخريب على علاقة بالمانيا وهولندا

ناشط سعودي يتهم رئيس محكمة مكافحة الإرهاب بتعذيب النشطاء

الصــهاينة يقرون أن كل الشعوب العربية تنبذهم

ناشط سعودي يكشف "شروط وظائف البنات" في ميدل بيست!

شركاء "الليكود" يوقعون لانتخاب رئيس جديد للكنيست

بولتون يعلن استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية