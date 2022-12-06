'أريج السدحان' تذكر بمأساة أخيها المعتقل في سجون السعودية

العالم- السعودية

يذكر أنه قضت محكمة سعودية، الإثنين 5 أبريل/نيسان 2021، بسجن الناشط عبدالرحمن السدحان 20 عاماً، ومنعه من السفر 20 عاماً على خلفية انتقادات حكومية، إذ صدر الحكم عن المحكمة الجزائية المتخصصة، بحسب ناشطين، بينهم عبدالله العودة، نجل الداعية الشهير المعتقل سلمان العودة.

وأريج السدحان، شقيقة الناشط السعودي، أكدت الخبر بإعادة نشر تغريدة لحساب على موقع تويتر يدعى "eirénō"، تشير إلى صدور حكم بالسجن بحق شقيقها في السعودية، إذ ذكرت تغريدة "eirénō" أن المحكمة الجزائية في السعودية أصدرت "حكماً بحبس الناشط عبدالرحمن السدحان 20 عاماً على خلفية تهم تتعلق بممارسته لحقه في التعبير عن الرأي".

وتابعت: "يضاف الحكم القاسي إلى سجل السعودية السيئ في حقوق الإنسان، ويكشف زيف الإصلاحات التي تروج لها السلطات".

وفي وقت سابق، كشفت أريج في تغريدة أن المحكمة الجزائية بالسعودية تسعى لسجن شقيقها لسنوات، قائلة: "هذا جنون! إنهم يسعون لحكم بالسجن 20 عاماً يليه منع من السفر 20 عاماً!".