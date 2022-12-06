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عبداللهیان یصل إلى سراييفو

عبداللهیان یصل إلى سراييفو
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٤٣ بتوقيت غرينتش

 وصل وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، ليلة أمس الاثنين إلى سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك.

العالم - ايران

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية خلال هذه الزيارة مسؤولي البوسنية.

وکان أمیر عبداللهیان قد وصل إلی بلغراد صباح الأحد واجتمع مع نظیره الصربي"ایفیتسا داتشیتش" و اجرى محادثات معه واصفا خلالها العلاقات بین طهران وبلغراد بناءة واخذة بالتوسع في کافة المجالات.

وأبلغ وزير الخارجية، رسالة ودعوة رسمية من جانب رئيس الجمهورية الاسلامية اية الله السيد "ابراهيم رئيسي" لنظيره الصربي بزيارة ايران، واصفا العلاقات بين طهران وبلغراد بناءة واخذة بالتوسع في كافة المجالات.

وقال وزير الخارجية الصربي إيفيتشا داتشيتش في المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الايراني حسين امير عبداللهيان يوم الأحد في بلغراد: هذا العام هو الذكرى الخامسة والثمانين لتأسيس العلاقات بين إيران وصربيا ، وهي شهادة على التقاليد العريقة جدًا للعلاقات بين البلدين.

وأضاف: العلاقات بين البلدين هي في مستوى عال جدا وسنعمل على تطوير هذه العلاقات الشاملة.

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عبداللهیان یصل إلى سراييفو

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