القضاء الإيراني: المحاولات الأمريكية لتسييس الجامعة مآلها الفشل

العالم - ايران

وأشار ستايشي في مؤتمره الصحفي اليوم الثلاثاء إلی يوم الطالب الجامعي بإیران وقال هذا اليوم تذکرنا بمناهضة الطلاب الجامعیین ضد الاستكبار ووقوفهم بوجه الولایات المتحدة الأمریکیة وقال إن الطبيعة العدوانية لهذا النظام هي مظهر من مظاهر التآمر الخداع ضد الأمم ، وخاصة الشعب الإيراني.

واعتبر تدبير الإنقلابات المتكررة وحیاکة المؤمرات لإندلاع أعمال الشغب بالدول المختلفة بهدف تحويلها الى دول تابعة والتجسس والتحريض على عدم الالتزام بالعدالة والأخلاق بإسم حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية الزائفة من الأساليب التي لجأت اليها أمريكا.وأعلن عن اطلاق سراح 1200 شخص ممن اعتقلوا خلال الاضطرابات الاخيرة في ايران وقال: حسب تأكيد رئيس السلطة القضائية، فإن هذه الإفراجات لا تعني تجاهل تصرفات بعض مثیري الشغب.

ولفت الی اعتقال عدد من الأجانب في أعمال الشغب الأخيرة بتهمة التواطؤ ضد الأمن الداخلي وقال تم إطلاق سراح بعض هؤلاء الأشخاص لكن ملف بعضهم قيد التحقيق.

وأضاف: تسعى وسائل الإعلام الأجنبية دائمًا إلى خلق الفوضى وتشتيت الرأي العام في البلاد وزعزعة أمنها فليس من المستغرب أن تأخذ وسائل الإعلام التي ترعی الإرهابيين وتسبب إرتکاب أعمال القتل والعنف زمام المبادرة في دعم المخدوعین.

یتبع..