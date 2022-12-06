شاهد.. ملاحقة الطائرات؛ أحدث مقومات الردع الفلسطيني

العالم - خاص بالعالم

وقال الرفاتي في حديث لبرنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم ان المقاومة الفلسطينية ارسلت بهذه الخطوة رسالة واضحة للاحتلال من شقين اولاً ان قصف قطاع غزة بسهولة أصبح من الماضي واليوم هنالک تحدي جديد يتمثل بوجود أسلحة مضادة للطيران.

وأضاف ان الاحتلال يحاول ان يستغل اي احداث في حدود قطاع غزة لجني أثمان کبيرة من المقاومة الفلسطينية، لکن الکشف عن مضادات الطيران يرسل هذه الرسالة للعدوان ان هذه المرة کان الرد باستهداف الطائرات وربما سيکون الرد في المرة المقبلة أکبر وربما يتمثل باستهداف مواقع الاحتلال أو اطلاق صواريخ بشکل مکثف علی منطقة غلاف غزة او أبعد من ذلک.

وأکد ان المقاومة الفلسطينية ترفض استغلال قطاع غزة واستهدافها لاسباب سياسية کتحسين صورة اشخاص لدی الاحتلال الاسرائيلي.

واشار الی ان رئيس هيئة الارکان في دولة الاحتلال أفيف کوخافي علی مشارف ترک منصبه ولم يحقق أي انجاز في مواجهة المقاومة الفلسطينية وقد خاض معرکتين مع المقاومة الفلسطينية في العام 2021 في معرکة القدس وفي العام الحالي في معرکة وحدة الساحات ولم يحقق أي انجازات فيهما. وهو يبحث عن صورة جيدة لينهي بها خدمته العسکرية.

هذا وأعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر يوم الأحد للطيران الحربي الإسرائيلي المعادي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية