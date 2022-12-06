شعب البحرين 'لا يرحب بالمجرم' و'التطبيع خيانة'

العالم - نبض السوشيال

أعرب البحرينيون عن رفضهم لزيارة رئيس الكيان الإسرائيلي اسحاق هرتسوغ الى المنامة، كما شددوا على رفضهم لاتفاقات التطبيع التي أبرمتها السلطات مع الاحتلال الإسرائيلي، وبذلك لا يمكن لاتفاقات الخيانة ان تمر عند البحرينيين الذين يؤكدون رفضهم تطبيع سلطات بلادهم مع الكيان الاسرائيلي..

وأكد الشعب البحريني مجددا ان قراراه حر برفض اتفاقات الخيانة وان وجود الاسرائيلي بسفارته وقادته على ارض البحرين لا يمكن القبول به ويجب مقاومته، كما وطالما جدد الشعب البحريني موقفه الثابت في مناصرة القضية الفلسطينية..

وشهدت مملكة البحرين تظاهرات حاشدة رفضا للتطبيع الخياني مع كيان الاحتلال الاسرائيلي ولزيارة رئيس الكيان المزعوم "اسحاق هرتزوغ" الى ارض البحرين.. ان شعب البحرين يؤكد ولا زال على هويته الرافضة للظلم ولاغتصاب الحقوق وسلبها من شعب مستضعف، ترك لوحده يواجه آلة القتل والاضطهاد العنصري.

ان الشعب البحريني لا زال مستمرا في معاناته مع سلطات بلاده التي تستمر بتهميش شريحة واسعة من البحرينيين وتصادر تطلعاتهم ومطالبهم في العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة، وبذلك لا فرق للبحرينيين عن اخوانهم الفلسطينيين في طريقة التعامل معهم والتهميش والغطرسة واحدة.

وفي ردود الفعل على زيارة هرتزوك الى المنامة، أكد عالم الدين البحريني آية الله الشيخ عيسى قاسم أنّ التطبيع خيانة، رافضًا تدنيس رئيس الكيان الصهيونيّ أرض البحرين، فيما تواصلت التظاهرات في البحرين رفضًا وتنديدًا بزيارة هرتسوغ، التي تأتي تلبيةً لدعوة تلقّاها من ملك البحرين حمد بن عيسى، حيث تأتي زيارة هرتسوغ للبحرين ومن ثم الامارات بعد أكثر من عامين على اتفاقات الخيانة التي جرت برعاية الولايات المتحدة الأميركية.

نبدأ الان في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) اهم التغريدات التي انطلقت ضمن هاشتاغات (#بحرينيون_ضد_التطبيع و #التطبيع_خيانه و #البحرين_ترفض_الصهاينة) الرافضة للتطبيع البحريني والاماراتي حيث نشر (المقاومة | almuqawamah) تغريدة قال فيها:

تدنيس الكيان الصهيوني لأرض

البحرين بقدومه المشؤوم، عار لا

يحتمله شرف شعبنا

#البحرين_ترفض_الصهاينة

حساب الناشطة (منى عباس فضل) رسما كاريكاتوريا معلقة عليه بقولها:

القهر لم يقتصر في التعدي على

جيب المواطن وشفطه، وانما التفريط

بإرادته وموقفه تجاه القضية الفلسطينية،

وفرض نهج التطبيع مع كيان العدو الإسرائيلي

واستقبال رئيسه العنصري المتطرف.

#البحرين #البحرين_ترفض_الصهاينة

نشر حساب الناشط (علي هاشم - ALI HASHIM) عدة صورة اعتبارية لزيارة الرئيس الاسرائيلي للبحرين وغرد قائلا:

"نَحْنُ أَبْنَاء قَاتِلِ مَرحَب"

#البحرين_ترفض_الصهاينة

نشر حساب الناشط البحريني (مشغوب) صورة لزوجة ملك البحرين "سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة" تقف جنبا الى جنب زوجة رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي"ميشال هرتسوج"/ وغرد قائلا:

زوجة ملك البحرين تستقبل

زوجة رئيس كيان الإحتلال الصهيوني

#البحرين_ترفض_الصهاينة

كما نتناول في هذه الحلقة من (نبض السوشيال) الوسم المصري ( #يالحمدان_لا_للتطبيع_مع_اسراييل) الذي اطلقه المصريون تنديدا بزيارة الصحفي الكويتي أحمد عبداللطيف الحمدان الى الكيان الاسرائيلي بزعم زيارته فلسطين المحتلة فقط وهو يعلم جيدا ان الاحتلال الاسرائيلي لا ولن يسمح الدخول له ولا اي شخص اخر الى اراضي فلسطين المحتلة الا بعد موافقته وختم جوازه اسرائيليا.

نبدأ مع مزاعم (تغريدة) هذا الصحفي الكويتي المدعو (احمد عبداللطيف الحمدان) الذي قال في تغريدته: (أنا كويتي ..وفلسطين قضيتي..لا للتطبيع

رداً على ردود رواد وسائل التواصل بخصوص رحلتنا لدولة فلسطين:

السلطات الفلسطينية هي من سمحت لنا بالدخول واخذ التصريح

منهم ولم ولن نتعامل مع الكيان الصهيوني نهائياً ..

والله على ما أقول شهيد ، وهذي تصاريح

الدخول من معبر السلطة الفلسطينية):

مزاعم الصحفي الحمدان رد عليها كثير من المغردين بينهم المغرد (سلتوح) الذي قال له في تغريدته:

فلسطين دولياً مو معترف فيها يا الحمدان

وفلسطين دولياً تعتبر اسرائيل واي وفد يمر

على فلسطين يأخذ موافقة اسرائيل وينختم

على جوازه علم اسرائيل لاتحاول تضحك على

الناس وانت تدري انك جذاب

#يالحمدان_لا_للتطبيع_مع_اسرائيل

نختم هذه الحلقة من (نبض السوشيال) مع تغريدة لحساب الناشط (حسن الشارقي) الذي قال في تغريدته:

شعبُ #البحرين لا يرحّب

بالمجرم #إسحق_هرتسوغ

ولا بكيانه المحتل.

#التطبيع_خيانة

#البحرين_ترفض_الصهاينة

#فلسطين_قضية_الشرفاء