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مراسل العالم: انفجار ثان يستهدف مركزا للصرافة وتبادل العملات في ولاية ننغرهار شرقي افغانستان

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٤٧ بتوقيت غرينتش

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