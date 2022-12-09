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أول دولة تستبدل الإنجليزية بـ625 لغة محليّة

أول دولة تستبدل الإنجليزية بـ625 لغة محليّة
الجمعة ٠٩ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

قررت السلطات النيجيرية استبدال الإنجليزية كلغة للتدريس في المدارس الابتدائية في البلاد، بنحو 625 لغة محلية.

العالم - منوعات

وأفادت وسائل إعلام غربية نقلا عن وزير التربية النيجيري أدامو أدامو، قوله إن حكومة البلاد وافقت على قرار بالشروع في اعتماد اللغات المحلية كلغات للتعليم بدلا من الإنجليزية.

وقال الوزير النيجيري: "منذ الست سنوات الأولى من المدرسة يجب أن تكون باللغة الأم، حيث ما يكون التلميذ، فإن لغة المجتمع المضيف هي ما سيتم استخدامها".

وأشار إلى أنه بعد الاستخدام الحصري للغات المحلية خلال السنوات الست الأولى من المدرسة، سيتم دمج اللغة الأم مع اللغة الإنجليزية في المرحلة الإعدادية.

وتابع "نظريا، تبدأ هذه السياسة من اليوم، لكن استخدام اللغة الأم حصريا، يحتاج إلى وقت لتطوير المواد والحصول على المعلمين وما إلى ذلك".

وأضاف أن "الهدف من هذا الإجراء هو تعزيز استخدام جميع اللغات النيجيرية"، مشيرا إلى أنه هناك حوالي 625 لغة محلية في نيجيريا، وسيتم تطبيق السياسة الجديدة بجميع المناطق.

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