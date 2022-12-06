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مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 3 فتيات فلسطينيات من نابلس داخل المسجد الأقصى المبارك

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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