أجهزة السلطة تواصل اعتقالاتها السياسية وتختطف شبانا وأسرى محررين فجر اليوم

العالم - فلسطين

واختطفت أجهزة السلطة، فجر اليوم الثلاثاء، المحرر إبراهيم عيسى شلالدة الذي أعلن إضرابه عن الطعام.

كما اعتقلت الأسير المحرر والمعتقل السياسي السابق حمزة الشولي بعد اقتحام منزله بهمجية، وعاثت بمنزل عائلة المعتقل السياسي السابق نور القاضي فسادا بعد اقتحامه وفشلها في اعتقاله.

واعتقلت أجهزة السلطة فجر اليوم الشاب عبد الله خضر، واستدعت الأسير المحرر عمر دراغمة للمقابلة في مقراتها، واختطفت الشاب بشار كلبوني بعد اقتحام منزله فجر أمس.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل الطالب في جامعة بيرزيت قتيبة تلاحمة لليوم الـ 4 على التوالي، والأسير المحرر عماد خالد ، والأسير المحرر والمختطف السابق إبراهيم عبيدي، والطالب في جامعة بيرزيت محمد عمر عطا من قرية دير أبو مشعل لليوم الـ 6 على التوالي، والأسير المحرر المربي سائد دراغمة لليوم الـ 7 على التوالي.

كما تواصل أجهزة السلطة اختطاف الشاب فراس رضوان، والشاب عامر يحيى صالح، والطالب في جامعة الخليل المثنى عُمر القواسمة، والأسير المحرر الأستاذ عودة صبيح حمايل لليوم الـ 7 على التوالي، والناشط الإعلامي أحمد أحمد لليوم الـ 8 على التوالي، والطالب في جامعة بيرزيت المعتصم بالله عرمان لليوم الـ 9 على التوالي.

كما تعتقل أجهزة السلطة الأستاذ أدهم يحيى شملاوي والشيخ مهند نظام سلطان لليوم الـ 10 على التوالي، والأستاذ عبد الجليل بشارات لليوم الـ 15 على التوالي، والشاب محمد أحمد مساد والشاب معاذ أبو عيشة لليوم الـ 17 على التوالي، والأسير المحرر عكرمة أيوب زماري لليوم الـ 22 على التوالي.

ولا زال الجريح والمحرر خالد صلاح مختطفا لليوم الـ 35 على التوالي، والعسكري محمد العناتي لليوم الـ 56 على التوالي، والطالب أيمن درويش لليوم الـ 79 على التوالي.

ويخوض كل من المعتقلين السياسيين أنس حمدي والمطارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة والمحرر إسلام بني شمسة والمحرر أنور السخل والشاب محمد علاوي، إضرابًا عن الطعام، رفضًا لاعتقالهم لفترات متفاوتة أقلهم لليوم الـ 57 على التوالي.

ورغم قرار المحكمة بالإفراج عنهم، تواصل أجهزة السلطة اعتقال الشابين صدقي العقاد وعاصم الشامي لليوم الـ 120 في مسلخ أريحا دون توجيه أي تهمة.