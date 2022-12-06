حفيظ دراجي للعالم: المنتخب الأرجنتيني سيفعلها

العالم – فار

وفي اتصال مباشر مع قناة العالم لبرنامج "فار" قال حفيظ دراجي إن من الصعب جداً لكرواتيا مواجهة البرازيل في المباراة الربع النهائية بكأس العالم 2022، مبيناً أن: البرازيل أبدعت وتميزت مع منتخب كوريا، وستكون مأمورية كرواتيا صعبة.

ولفت إلى أن: عناصر المنتخب الكرواتي بدأ ينال منهم التعب، بالإضافة إلى كبر سن زعمائهم، مثلث مودريج وبريجيج وبروزوفيج.. حيث بدأ ثقل السنين نشعر به لدى هذا الفريق.

وخلص إلى القول: سيكون من الصعب جدا لمنتخب كرواتيا الذهاب أبعد من الدور ربع النهائي، رغم أنه تحدث في الكرة أشياء كثيرة جداً.

وأكد حفيظ دراجي أن: الأرجنتين هو المرشح الأول للفوز بالمونديال.. قلت ذلك في عدة مشاهد، حيث سيكون هناك نهائي أو نصف نهائي قبل الأوان في الدور نصف النهائي بين البرازيل والأرجنتين.

لكنه أشاد بأداء المنتخب البرازيلي قائلا إن البرازيل تبقى مشرحاً دائماً عبر التاريخ في نهائيات كأس العالم.. ولكن لدي إحساس أن المنتخب الأرجنتيني سيفعلها.

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