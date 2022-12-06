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أفريقيا
روسیا
ترکیا
افغانستان
باکستان
الأزمة الأوكرانية
تقارير
قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
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مصادر فلسطينية: سلطات الاحتلال تقرر إعادة الأسير نائل البرغوثي المحرر في "صفقة شاليط" لاستكمال حكم المؤبد المفروض عليه
متحدث الخارجية الايرانية يدين التفجيرين اللذين اوقعا قتلى وجرحى في مدينتي مزار شريف وجلال آبالد في افغانستان معربا عن مواساته لذوي الضحايا
مصادر فلسطينية: قوات الاحتلال تعتقل 3 فتيات فلسطينيات من نابلس داخل المسجد الأقصى المبارك
مراسل العالم: انفجار ثان يستهدف مركزا للصرافة وتبادل العملات في ولاية ننغرهار شرقي افغانستان
المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية: اطلاق سراح 1200 شخص من المعتقلين خلال الاضطرابات الاخيرة في ايران
المتحدث باسم القوات الامنية الأفغانية في ولاية بلخ: حصيلة الانفجار الذي استهدف حافلة نقل موظفين تصل الى 7 قتلى و10 جرحى
المواقع الأفغانية تؤكد أن حصيلة ضحايا انفجار مزار شريف يصل الى 7 أشخاص
مراسل العالم: انفجار يستهدف حافلة نقل الموظفين في ولاية بلخ شمال أفغانستان
ا ف ب: زيلينسكي يعلن أن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت الاثنين "معظم الصواريخ" الروسية
الرئيس الصربي لوزير الخارجية الايراني: ايرانن دولة مهمة في المنطقة ونعلق اهمية كبرى على تطوير العلاقات وتعزيز التعاون معها وفقا لقدرات البلدين
متحدث الخارجية الايرانية يدين التفجيرين اللذين اوقعا قتلى وجرحى في مدينتي مزار شريف وجلال آبالد في افغانستان معربا عن مواساته لذوي الضحايا
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش
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سوریا
فلسطین
السعودية
الیمن
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.