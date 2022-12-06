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متحدث الخارجية الايرانية يدين التفجيرين اللذين اوقعا قتلى وجرحى في مدينتي مزار شريف وجلال آبالد في افغانستان معربا عن مواساته لذوي الضحايا

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠١:١٦ بتوقيت غرينتش

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