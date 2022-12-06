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مصادر فلسطينية: إطلاق نار يستهدف جنود الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

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