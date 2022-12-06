جولة مثيرة وقصيرة إلى مدينة شادكان جنوب غرب إيران

العالم - على ضفاف أروند

جولة مثيرة وقصيرة إلى جنوب غرب إيران وتحديدا إلى مدينة شادكان المعروفة بالفلاحية.

أهالي هذه المنطقة يستغلون هذا الموسم للتنزه والسياحة والجولات الترفيهية، وكذلك التعرف على الكثير من المعالم السياحية والأثرية وكذلك القومية العربية.

فإذا كانت لديكم نية لزيارة هذه المنطقة لا عليكم إلا اختيار الزيارة السياحية في هذا الموسم تحديدا.. وعادة أهالي هذه المنطقة معروفون بالجود والكرم والضيافة، وهم كرماء كثيرا.

وعندما نتحدث عن أهالي هذه المنطقة لابد أن نذكر أبناء هذة المنطقة من شباب وشيب الذين قدموا الكثير لهذا الوطن.

كما سوف نفتح اليوم ومن خلال البرنامج نافذة على ليث من ليوث إيران.. إلا وهو بطل الموي تاي عزالدين نعيماوي.. من أهالي شادكان.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..