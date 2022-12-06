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قائد الثورة الإسلامية لدى استقباله رئيس وأعضاء المجلس الاعلى للثورة الثقافية في ايران يؤكد وجوب المعرفة الدقيقة لحالات الضعف الثقافي

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

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قائد الثورة الاسلامية يؤكد ضرورة السعي لمعالجة حالات الضعف الثقافي