شاهد..قوات الاحتلال تعتقل 3 فتيات أثناء تواجدهن بالمسجد الأقصى

العالم - الإحتلال

وقال شهود عيان: "إن مجموعة من عناصر الشرطة هجموا على شاب أمام باب القطانين في المسجد الأقصى، وطرحوه أرضا وأعتدوا عليه بوحشية قبل اعتقاله تزامنا مع اقتحام المستوطنين".

وأوضحوا أن الشرطة اعتقلت الشاب بعد اعتدائه على مستوطن خلال اقتحامه ساحات المسجد برفقة مستوطنين بعد ظهر اليوم.

وأفادت مصادر محلية بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الفتيات، شيماء رواجبة، ورند جوهري، وحنين دبوس، بتهمة رفع العلم الفلسطيني في باحات الأقصى.

وكانت شرطة الاحتلال قد أمنت صباح اليوم اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، الذين أدّوا طقوسهم التلمودية فيه.