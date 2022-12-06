شاهد.. يمنية تشكو الوضع المعيشي في بلادها بسبب الحرب

العالم - السعودية

وشكت السيدة اليمنية في تغريدة لها على موقع تويتر سوء الوضع المعيشي في البلاد بسبب الحرب، حيث بدأت الكلام شامخة وبعدها انهارت "حسبنا الله ونعم الوكيل".

وقالت إنها تعيل زوجها المريض وسائر أفراد عائلتها، لكن التصاعد المتوالي للأسعار جعلتها غير قادرة على إعالة هؤلاء.

وأضافت أنها ورغم كونها جامعية ومتعلمة لكنها لم تعثر على الشغل الذي يمكنها من إعالة عائلتها، بحيث أنها تركت العمل وجلست في البيت.





وأدّت الحرب التي شنّها تحالف العدوان السعودي - الاميركي على أفقر دول شبه الجزيرة العربية إلى تدمير البنية التحتية وانهيار الاقتصاد ووضع ملايين الأشخاص على حافة المجاعة، وسط عجز دولي عن وقف آلة الحرب رغم المساعي الدبلوماسية المستمرة.