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قطر دولة مسلمة لا تتسامح مع طقوس تعارض قيَمها في المونديال+ فيديو

الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٠ بتوقيت غرينتش

تداول مشهد فيديو على موقع تويتر،يظهر الأمن القطري في الملاعب حينما هم بطرد احد المشجعين الانجليز اثر وضعه شارة الشواذ الممنوعة على كتفه.

العالم - رياضة

ووصف رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم لكرة القدم المقامة في قطر، ارتداء البعض لـ"شارة قوس قزح" بأنه بمثابة إظهار اعتراض على القيم الإسلامية وتنظيم دولة عربية لهذا الحدث الكبير.

واتهم الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث، حسن الذوادي، المنتخبات التي كانت تريد ارتداء شارة "حب واحد" الداعمة للمثليين، في مباريات بطولة كأس العالم، بإرسال "رسالة مثيرة للانقسام" إلى العالم الإسلامي والعربي.

وجاءت تصريحات الذوادي، بعد أن أعلن وزير الرياضة البريطاني ستيوارت أندرو، وهو مثلي الجنس، أنه سيرتدي هذه الشارة في مباراة إنكلترا ضد ويلز، الثلاثاء.

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