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بانوراما: القدرات العسكرية الإيرانية.. وتحذير المقاومة للاحتلال

بانوراما: القدرات العسكرية الإيرانية.. وتحذير المقاومة للاحتلال
الثلاثاء ٠٦ ديسمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت إيران أنها باتت تمتلك التكنولوجية العسكرية المتطورة التي تؤهلها ليس فقط في الدفاع وإنما في قهر العدو وهزيمته.

العالم - بانوراما

وأكد رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري أن بلاده تمتلك تقنية صنع الطائرات المسيرة بالكامل.

وقال أمام مؤتمر "مكانة العلم والتكنولوجيا في الدفاع المقدس" إن ما تمتلكه إيران اليوم من قدرات دفاعية هو ثمرة اعتمادها على الذات خلال فترة الدفاع المقدس في ثمانينيات القرن الماضي.

ويستضيف البرنامج في المحور الأول من البرنامج من طهران الخبير في الشؤون الاستراتيجية والعسكرية العقيد الطيار المتقاعد محمد كريم عابدي.

وفي المحور الثاني.. حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية كيان الاحتلال الإسرائيلي من التمادي في إجرامه بحق القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وأضافت أن الاحتلال أعدم الشهيد عمار مفلح من بلدة حوارة بدم بارد، رغم أنه أعزل، ما يمثل جريمة واضحة الأركان والمعالم وأمام مسمع ومرأى العالم أجمع.

وأدانت كل عمليات التطبيع مع كيان الاحتلال والتي يستغلها لاستمرار جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.

حيث ويستضيف البرنامج في المحور الثاني من البرنامج عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أياد غبن.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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