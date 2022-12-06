الرئيس الفنزويلي يؤكد دعم بلاده الكامل لسوريا

العالم - سوريا

جاء ذلك خلال تقبل الرئيس مادورو أوراق اعتماد كنان زهر الدين سفيراً مفوضاً فوق العادة ومطلق الصلاحية لسورية لدى فنزويلا، حيث طلب مادورو نقل تحياته إلى الرئيس السوري بشار الأسد.

وشدد مادورو خلال اللقاء الذي جرى مساء أمس على استعداد بلاده لتقديم المساعدة الكاملة لسورية في شتى المجالات الاقتصادية والقطاعات الحيوية، حيث وجه نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية وزير النفط طارق العيسمي إلى البدء بالإجراءات اللازمة لتفعيل الاتفاقيات الثنائية الموقعة، وتشكيل مجلس مشترك سوري فنزويلي لرجال الأعمال، وتبادل المنتجات المحلية بين كلا الجانبين.

بدوره نقل السفير زهر الدين تحيات الرئيس الأسد إلى الرئيس مادورو وعموم الشعب الفنزويلي الصديق، مثمناً الموقف السياسي الفنزويلي الداعم لقضايا سورية في جميع المحافل الدولية.