الاحتلال يقرر هدم بناية تضم 12 شقة سكنية في سلوان.. المقدسيون يحتجون ضده

العالم - الإحتلال

وزعمت بلدية الاحتلال، أن قرار الهدم هذا جاء بسبب "البناء غير المرخص"، ومن المتوقع تنفيذ قرار الهدم يوم غد الأربعاء، نقلا عن مصادر مقدسية.

وعقب قرار بلدية الاحتلال هدم البناية السكنية؛ نظم عشرات المقدسيين، اليوم الثلاثاء، تظاهرة قرب مقر بلدية الاحتلال في القدس ضد سياستها في هدم المنازل الفلسطينية التي تستهدف مناطق شرق القدس.

وهتف الفلسطينيون خلال التظاهرة، ضد ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياسة هدم المنازل. وقال فتحي الرجبي، أحد سكان البناية إنّ "هناك سياسة إسرائيلية تنتهجها بلدية وحكومة الاحتلال في استهداف وهدم المنازل الفلسطينية في مدينة القدس".

وقالت منظمات حقوقية فلسطينية ودولية إن "قوات الاحتلال بالقدس تقيد البناء الفلسطيني في الوقت الذي تكثف فيه عمليات البناء الاستيطانيط.

ومنذ بداية العام الجاري وحتى شهر حزيران، هدمت قوات الاحتلال 300 مبنى بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، بحسب إحصاءات وثقتها منظمة (أوتشا)، التي حذرت في تقرير لها من خطورة سياسة هدم المنازل التي تتبعها قوات الاحتلال بالقدس والضفة.

وحذرت المنظمة، من هدم البناية التي صدر قرار بهدمها اليوم، مؤكدة أنه أمر منافٍ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وفي الوقت ذاته، حذرت المنظمة في وقت سابق، من أنه يكاد يكون من المستحيل على الفلسطينيين الحصول على تصاريح أو رخص في القدس المحتلة، نظرا للبيروقراطية وسياسة التضييق التي تتبعها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين في القدس .